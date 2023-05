Roma, Dybala si allena in gruppo: la caviglia lo tormenta, ma col Bayer ci sarà

Roma-Bayer Leverkusen può valere una stagione, ma in casa giallorossa l'unica certezza è l'infermeria piena. Paulo Dybala, per esempio, è tornato ad allenarsi col gruppo dopo aver saltato la seduta del martedì a causa del dolore alla caviglia sinistra infortunata contro l'Atalanta, ma la sua presenza nell'andata della semifinale di Europa League contro i tedeschi è in dubbio. Dopo la manciata di minuti disputata contro l'Inter, Mourinho spera di averlo arruolabile per più tempo, ma Dybala non è sereno e il fatto che abbia preferito non allenarsi dopo aver avvertito il dolore non è un bel segnale in vista della battaglia dell'Olimpico. L'allenamento col resto del gruppo però ha fatto aumentare l'ottimismo a Trigoria.