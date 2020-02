Ludogorets, Vrba: "Dura con l'Inter, ma nessuna paura"

LUDOGORETS

"Sappiamo di dover affrontare una partita molto dura contro una squadra forte, ma non daremo loro completamente il ruolo di favorita". Queste la parole di Pavel Vrba, tecnico ceco della squadra bulgara del Ludogorets, alla vigilia della sfida casalinga di Europa League contro l'Inter. "Abbiamo problemi con alcuni giocatori. Non è assolutamente necessario motivare i miei atleti, perchè il nome stesso dell'Inter è motivazione sufficiente per ognuno di loro".

"D'altra parte, so che il Ludogorets non ha paura di simili partite - ha proseguito il tecnico -. Siamo pronti". "Ho rispetto per l'Inter ma nessuna paura", ha concluso Pavel Vrba avvisando i nerazzurri.