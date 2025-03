Lazio, Baroni in emergenza a Plzen: "Non sbaglieremo approccio, non possiamo fare calcoli"

La Lazio è volata a Plzen in emergenza, senza anche Zaccagni: "Giocheremo come non ci fosse un domani, non si può fare calcoli. Abbiamo defezioni, ma conto sui ragazzi che sono qui con noi. Faremo una partita importante pur sapendo le difficoltà e non sbaglieremo niente. Valuterò delle situazioni compresa la scelta del capitano. La partita di ritorno sarà figlia di quella dell'andata, servirà giocare con intelligenza e non possiamo gestire".