Il Galatasaray fa fuori il Marsiglia, avanti anche Leverkusen e Betis Siviglia

EUROPA LEAGUE

I turchi superano 4-2 la squadra di Sampaoli e strappano il pass nel girone della Lazio, si qualificano anche il Bayer e gli spagnoli

Arrivano i primi verdetti nella quinta giornata di Europa League. Nel girone della Lazio, oltre ai biancocelesti, avanza il Galatasaray grazie al 4-2 sul Marsiglia. Lo scontro diretto dell’ultima giornata deciderà il primato nel girone, mentre ai francesi resta solo il terzo posto che vale la Conference League. Strappano il pass qualificazione anche Bayer Leverkusen e Betis Siviglia nel girone G, fuori invece il Celtic Glasgow. Getty Images

GRUPPO E

Il Galatasaray supera il girone nello stesso gruppo della Lazio: da decidere nello scontro diretto dell’ultima giornata chi sarà, tra turchi e biancocelesti, la prima classificata nel girone. Decisiva per il Gala la vittoria 4-2 sull’Olympique Marsiglia, a cui resta solo il terzo posto che vale la “retrocessione” in Conference League. Cicaldau e l’autogol di Caleta-Car chiudono i conti già nel primo tempo, nella ripresa Feghouli arrotonda il punteggio e Babel firma il poker. A poco serve all’OM la doppietta dell’ex napoletano Milik. Anche oggi, dopo le forti tensioni dell’andata con scontri sugli spalti tra tifosi al Velodrome, partita nervosa a Istanbul: gli spettatori turchi non risparmiano gli avversari con lancio di oggetti in campo, scatenando la rabbia di Terim e dei giocatori del Galatasaray che chiedono ai propri supporter di non compromettere la qualificazione.

GRUPPO F

Massimo equilibrio nel girone F con tre squadre in tre punti e si deciderà tutto quindi nell’ultima giornata. La Stella Rossa, al primo posto con 10 punti, supera 1-0 il Ludogorets in casa grazie al super gol di Ivanic in avvio di ripresa. Seguono Braga a 9 punti e Midtjylland a 8: proprio i danesi vincono 3-2 sui portoghesi all’ultimo secondo tenendo apertissimo il discorso qualificazione. A Herning, Sviatchenko porta avanti i padroni di casa dopo 120 secondi, risponde Horta al 43’ ma in avvio di ripresa Isaksen ristabilisce il vantaggio danese. Galeno al minuto 85’ firma il 2-2 ma in pieno recupero arriva il rigore che Evander trasforma salvando la sua squadra dall’eliminazione.

GRUPPO G

Tutto deciso nel girone G con Bayer Leverkusen e Betis Siviglia che superano il turno mentre il Celtic Glasgow andrà in Conference League: i tedeschi primi nel girone e quindi già agli ottavi, ai sedicesimi invece gli spagnoli. Il Bayer riesce a ribaltare 3-2 il Celtic nel finale dopo essere stato in svantaggio per 2-1 in casa: sono Andrich (doppietta) e Diaby a recuperare le reti di Juranovic e Jota. Nessun problema invece per il Betis Siviglia in casa contro il già eliminato Ferencvaros: alla squadra di Pellegrini bastano Tello al 5’ e Canales al 52’ per il 2-0 finale.

GRUPPO H

Tutto facile per il West Ham (già qualificato) che rafforza il primato nel girone e gli ottavi di finale. A Vienna gli uomini di Moyes escono alla fine del primo tempo e prima Yarmolenko al 40’ e poi Noble su rigore al 47’ stendono 2-0 gli austriaci, sempre più ultimi nel girone. Apertissimo invece il discorso secondo posto dopo l’1-1 tra Dinamo Zagabria e Genk: proprio croati (7 punti) e belgi (5 punti) si giocheranno tutto all’ultimo giornata.