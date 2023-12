Europa League: statistiche Milan-Rennes e Roma-Feyenoord

europa league

Per i rossoneri è una prima volta contro il Rennes, per i giallorossi invece è quasi diventato un classico

Rennes e Feyenoord: sono questi gli avversari che dovranno superare rispettivamente Milan e Roma nei playoff di Europa League. Se per i rossoneri sarà una prima assoluta, i giallorossi conoscono molto bene gli olandesi. Per avvicinarsi meglio alle attese sfide scopriamo con Opta dati e curiosità dei match in programma a febbraio.

EUROPA LEAGUE, STATISTICHE MILAN-RENNES

-La prossima sarà la prima sfida in assoluto in una qualsiasi competizione europea tra Milan e Rennes.

-Il Milan è imbattuto in sei delle ultime otto sfide contro squadre francesi in competizioni europee (4V, 2N), vincendo nell’ultimo precedente di questo tipo: 2-1 contro il Paris Saint-Germain, in Champions League, lo scorso 7 novembre.

-Il Milan ha vinto quattro delle otto sfide contro squadre francesi in Coppa UEFA/Europa League (1N, 3P), trovando il pareggio nel più recente di questi incontri: 1-1 sul campo del Lille nella fase a gironi dell’Europa League 2020/21.

-Il Rennes ha vinto solo una delle sue sei sfide contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 3P), successo arrivato tuttavia proprio nella più recente di queste gare: 2-0, in casa, contro la Lazio, nell’Europa League 2019/20.

EUROPA LEAGUE, STATISTICHE ROMA-FEYENOORD

-Con questi due incontri Roma-Feyenoord giocheranno 5 sfide nelle ultime 3 stagioni: dal 2021/22 è la sfida a eliminazione diretta che si sarà disputata più volte in una grande competizione europea.

-Roma e Feyenoord si incrociano per la quarta volta in Europa, dopo le due precedenti edizioni di Europa League del 2014/15 (Sedicesimi) e del 2022/23 (Quarti) e la Finale di Conference League del 2021/22.

-La Roma ha perso soltanto una delle cinque sfide disputate finora contro il Feyenoord in Europa (3V, 1N): l’andata dei Quarti di finale di Europa League del 2022/23 (0-1, in trasferta). Più in generale la Roma è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite (5V, 4N) contro squadre olandesi in Europa.

-La Roma non ha mai subito più di un gol in alcuno dei cinque precedenti europei contro il Feyenoord, tenendo la porta inviolata soltanto una volta (finale di Conference League).