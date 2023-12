Europa League, sorteggio dei playoff: Milan-Rennes e Feyenoord-Roma

© Getty Images

Milan-Rennes e Feyenoord-Roma. Sono questi gli accoppiamenti delle due italiane nel sorteggio dei playoff di Europa Legue, tenutosi oggi a Nyon, in Svizzera. Sorteggio fortunato per i rossoneri, che si trovano di fronte una squadra che in Ligue 1 sta faticando (13° posto) e in Europa League ha chiuso il girone alle spalle del Villarreal. Poteva andare meglio ai giallorossi: con gli olandesi, eliminati in Champions League da Atletico Madrid e Lazio, è sfida ormai abituale, dopo i quarti della passata stagione e dopo la vittoria in Conference League di due stagioni fa. Precedenti che fanno sorridere Mourinho e i suoi ragazzi.