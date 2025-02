Europa League: l'Az elimina il Galatasaray, avanti la Steaua

GALATASARAY-AZ ALKMAAR 2-2 (tot. 3-6)

Victor Osimhen non basta al Galatasaray, che incassa un'eliminazione che era impensabile dopo il sorteggio. Il club turco, ampiamente a rischio dopo il poker subito all'andata, non riesce a ribaltare l'inerzia della sfida e a sfruttare il supporto del suo caldissimo pubblico. Si mette subito male per il Gala che, invece di accorciare, va in svantaggio con la rete di Maikuma (42') nel primo tempo. Nella ripresa l'ex bolognese Kasius (55') firma il raddoppio dell'Az, che ora ha cinque reti di vantaggio da amministrare e si gestisce. Osimhen e Mertens non bastano al Galatasaray, che accorcia col nigeriano al 57' e pareggia con Sallai (70'), ma non va oltre. I turchi pareggiano 2-2, incassano sei reti nei due confronti col club di Alkmaar e accusano una clamorosa eliminazione. Avanti l'Az, che domani conoscerà la sua avversaria: sarà una tra Manchester United (3) e Tottenham (4).