EUROPA LEAGUE, VIETATA LA TRASFERTA AI TIFOSI DELLA LAZIO IN OLANDA: "NON SONO I BENVENUTI"

I tifosi della Lazio non potranno seguire la propria squadra in occasione della sfida di Europa League contro l'Ajax. Il capo della polizia, il procuratore capo e il sindaco Femke Halsema hanno annunciato lo stop con una nota ufficiale: "“I tifosi della Lazio non sono i benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di esplosioni criminali di estrema destra, antisemita, razzista e disturbi dell’ordine pubblico è troppo alto. Alcuni tifosi della Lazio sono noti per il simbolismo fascista e i disturbi dell’ordine pubblico. Ne sono esempi il saluto hitleriano e l’abuso dell’immagine di Anna Frank. Negli ultimi anni in concomitanza con le partite in trasferta in Olanda e in altri paesi d’Europa, i tifosi della Lazio si sono resi protagonisti di scontri con delle armi da combattimento o dei fuochi d’artificio. L’anno scorso la guerra in Palestina, Israele e altri Paesi del Medio Oriente ha causato un aumento della rabbia e della paura. Il 7 e l’8 novembre Amsterdam è stata scossa da violenti incidenti legati alla partita Ajax-Maccabi Tel Aviv. La priorità del triangolo è la sorveglianza e il mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e della tranquillità"