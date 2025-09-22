Europa League, Nizza-Roma: Ziolkwoski non convocato

La Roma è tornata in campo a Trigoria questa mattina dopo la vittoria del derby in vista di Nizza-Roma, prima partita del girone di Europa League. Per la trasferta francese, Gasperini non avrà a disposizione Jan Ziolkwoski: il difensore, infatti, prima di trasferirsi in giallorosso, ha rimediato un cartellino rosso nei preliminari per l'accesso in Conference League con la sua ex squadra, il Legia Varsavia, e dovrà scontare un turno di squalifica. Gasperini, perciò, potrà contare su Mancini, N'Dicka, Ghilardi e Celik, sperando di recuperare definitivamente Hermoso dopo il piccolo stop degli scorsi.