Europa League: il Leverkusen batte 1-0 i Rangers, ai quarti ci sarà l’Inter

EUROPA LEAGUE

Sarà il Bayer Leverkusen a incontrare l’Inter nei quarti di finale di Europa League: in virtù del 3-1 conquistato all’andata sul campo dei Rangers e dell’1-0 casalingo odierno, i tedeschi eliminano gli scozzesi e proseguono nel loro cammino europeo. Sicuramente il modo migliore per cominciare a riscattare una stagione che ha visto le Aspirine finire quinte in Bundesliga, dunque escluse dalla prossima Champions, nonché sconfitte in finale di Coppa di Germania dal Bayern Monaco. I Rangers sulla carta dovrebbero avere più morale rispetto ai tedeschi, visto il recente successo nella prima giornata del campionato scozzese ad Aberdeen, ma la sfida è tutta a favore degli uomini di Bosz, che dimostrano una condizione fisica migliore. Il Bayer Leverkusen domina tutto il primo tempo, creando e sbagliando qualche occasione da gol. Nella ripresa, poi, i rossoneri riescono comunque a portarsi in vantaggio: al 51’ Aranguiz serve Diaby, che di destro manda la palla sotto la traversa. I tedeschi tengono le redini della gara e l’incontro regala poche emozioni fino al triplice fischio finale. Il percorso europeo degli uomini allenati da Steven Gerrard si conclude qua. Adesso il Leverkusen affronterà la formazione di Antonio Conte lunedì 10 agosto a Dusseldorf, per l’inizio della Final Eight.