L'Athletic Bilbao vince 2-0 sul campo del Fenerbahce e difende la prima posizione in classifica in Europa League: a 16 punti, al massimo gli spagnoli potranno essere agganciati da Lazio e Eintracht Francoforte. Brutta sconfitta per la squadra di Mourinho, ferma al 15° posto e che rischia di finire pericolosamente vicino al 24° posto, l'ultimo disponibile per i playoff.