Europa League, Grecia: imponenti misure sicurezza per Paok-Maccabi Tel Aviv Salonicco

La polizia di Salonicco ha condotto oggi un'operazione di sicurezza su larga scala all'esterno dello stadio in vista della partita della squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv contro il club greco del Paok, valida per ila prima giornata del girone unico di Europa League. Due manifestazioni di protesta si sono svolte in precedenza a Salonicco, nel nord della Grecia, chiedendo l'espulsione dei club israeliani dalle competizioni europee in risposta alle numerose vittime della guerra a Gaza. Circa 120 tifosi israeliani si sono recati in Grecia per la partita e sono stati trattenuti dietro un cordone di polizia prima di entrare nello stadio Toumba, che può ospitare 28.000 persone. Agenti di un'unità delle forze speciali hanno scortato il pullman della squadra del Maccabi fino allo stadio, mentre i cani antidroga della squadra artificieri ispezionavano il sito. In precedenza, i manifestanti si sono arrampicati sulle impalcature di un complesso edilizio che ospita anche il consolato statunitense e hanno srotolato uno striscione con la scritta 'genocidio' in inglese sul lato dell'edificio.