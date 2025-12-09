Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo

E' il romeno Istvan Kovacs l'arbitro designato dall'Uefa per Celtic-Roma, gara della sesta giornata di Europa League in programma giovedì a Glasgow (ore 21). Assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs; al var Catalin Popa, avar il francese Jerome Brisard. Celta Vigo-Bologna (giovedì alle 21) sarà ditretta dal romeno Radu Petrescu, assistenti Radu Ghinguleac e Alexandru Mihai Voda, quarto uomo Cristian Moldoveanu. Al var l'inglese Darren England, avar Marcel Birsan.