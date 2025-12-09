Logo SportMediaset

Calcio

Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo

09 Dic 2025 - 11:00

E' il romeno Istvan Kovacs l'arbitro designato dall'Uefa per Celtic-Roma, gara della sesta giornata di Europa League in programma giovedì a Glasgow (ore 21). Assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs; al var Catalin Popa, avar il francese Jerome Brisard. Celta Vigo-Bologna (giovedì alle 21) sarà ditretta dal romeno Radu Petrescu, assistenti Radu Ghinguleac e Alexandru Mihai Voda, quarto uomo Cristian Moldoveanu. Al var l'inglese Darren England, avar Marcel Birsan. 

Calcio ora per ora
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"
11:06
Conference League: comunicato l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev
11:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo
10:01
Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo
09:15
Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"