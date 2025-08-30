Europa e Conference League: il calendario completo di Roma, Bologna e Fiorentina

La Uefa ha reso noto oggi il calendario completo, con date e orari, di tutte le partite di Europa e Conference League. In Europa League saranno impegnate Roma e Bologna, in Conference l'unica italiana è la Fiorentina. Previsti due gironi unici, da otto partite per l'Europa League e da sei per la Conference. Le finali si giocheranno rispettivamente il 20 e il 27 maggio a Istanbul e a Lipsia.