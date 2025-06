Euro U21, il ct tedesco Di Salvo: "Affrontiamo l'Italia con grande fiducia"

La bella Germania vista contro l'Inghilterra, battuta 2-1 dai tedeschi nonostante fossero schierati con una sorta di squadra 'B', ha messo qualche dubbio nella testa di Antonio Di Salvo, 46 anni, nato a Paderborn da genitori italiani. Il tecnico dell'unica nazionale che ha chiuso a punteggio pieno la fase a gironi dell'Europeo Under 21 ha fatto riposare l'11 titolare ed ora, intervistato da Kicker, assicura: "Sono tutti a disposizione ed in ottima forma. Affrontiamo l'Italia con grande fiducia". Di Salvo ammette che contro gli inglesi "molti giocatori sono riusciti a mettersi in luce". Quindi "devo assolutamente pensarci. Non tutti quegli 11 giocheranno, questo è certo, ma sto ancora pensando di fare delle sostituzioni". Due che potrebbero trovare spazio nel quarto di finale di domani sono Ansgar Knauff a centrocampo, un gol e un assist contro l'Inghilterra, così come il difensore Tim Oermann, che ha ben sostituito lo squalificato Max Rosenfelder. Un ruolo potrebbe giocarlo anche la gestione dei giocatori a rischio perché ammoniti, come Rocco Reitz o Brajan Gruda. "Perfezioneremo certi aspetti nell'ultimo allenamento e poi decideremo l'undici titolare domani" dice l'allenatore. Chi si candida ad essere in campo dall'inizio é il capocannoniere del torneo (con 4 reti), Nick Woltemade, a riposo precauzionale con gli inglesi per smaltire un colpo subito ad un piede contro la Repubblica Ceca. "Nick è in forma smagliante, altrimenti non sarebbe qui - assicura Di Salvo - Gli ho parlato molto brevemente stamattina. Ha detto che va tutto bene. Mi aspetto che sia al 100% per la partita".