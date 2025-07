Euro 2032: piano del Comune per candidare il Maradona a ospitare partite

Un piano per candidare lo stadio Maradona a ospitare le partite dei campionati di calcio Euro 2032, assegnati dalla Uefa alla Turchia e all'Italia, ogni Paese deve selezionare entro ottobre 2026 cinque stadi per lo svolgimento delle gare ufficiali. Il Comune di Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, intende candidare lo Stadio 'Diego Armando Maradona', struttura che ospita l'unica squadra di calcio della regione iscritta al campionato di Serie A e vincitrice dell'ultimo scudetto 2024-2025. Per rispettare gli standard richiesti dalla Uefa, la struttura di Fuorigrotta necessita di lavori di adeguamento. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha per questo predisposto un documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento sullo stadio per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro; nello specifico il Comune ha definito un'apposita fase progettuale che, oltre a prevedere lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica, contempla la riapertura del terzo anello con un ampliamento della capienza fino a 10mila posti in più.