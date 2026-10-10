Euro 2032, Malagò: "Torino è l'unica città certa"

"Mi sento di dire che lo Juventus Stadium è l'unico che garantisce sicuramente qualcosa di più rispetto a ogni altra progettualità. È un dato di fatto: Torino è l'unica città certa perché ha uno stadio assolutamente pronto e rispetta tutti i parametri. Gli altri hanno progetti e discorsi vari, Torino no". Così il Commissario della Figc, Giovanni Malagò, in merito al dossier stadi relativo ad Euro 2032. In merito alle prossime elezioni per la presidenza della Federazione: "Sicuramente penso di avere la conferma e la fiducia delle componenti: non so come si possa pensare che il calcio non fosse dalla mia parte".