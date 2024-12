Esposito: "Firma di tutta la squadra. Coppa? Pensiamo partita per partita"

L'attaccante dell’Empoli Sebastiano Esposito ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida di Coppa Italia vinta ai rigori sulla Fiorentina: "La firma sulla qualificazione non ce l'ho messa solo io ma ce l'ha messa tutta la squadra, che ha dato il suo contributo. Molto contenti per il passaggio del turno, spazio anche a chi gioca meno. Ora pensiamo partita per partita, abbiamo affrontato una squadra più forte di noi ma con questa vittoria abbiamo fatto vedere che va dimostrato sul campo".