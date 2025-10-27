Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Empoli
HOMEMERCATOFOTOVIDEOROSA
aveva 96 anni

Empoli, addio a Silvano Bini: "Un pezzo importante della nostra storia"

Entrò all'Empoli 18enne e ci rimase per 49 stagioni, sotto la sua presidenza la scoperta di tantissimi giocatori come Montella e Di Natale

27 Ott 2025 - 11:45
© X

© X

È morto a 96 anni Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli Calcio. Per circa mezzo secolo, dal 1947 al 1996, Bini ha ricoperto ruoli nella società azzurra fino a diventarne presidente: entrato diciottenne come segretario è stato anche direttore generale e direttore sportivo.

Durante la sua esperienza nel club empolese ha scoperto tantissimi giocatori di livello, come Antonio Di Natale o Vincenzo Montella, che sono partiti da Empoli per sbocciare anche tra le big della A.

Questo il comunicato dell'Empoli: "Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvano Bini, storico dirigente azzurro, avvenuta questa notte.

Perdiamo un pezzo importante della storia dell’Empoli – ricorda il presidente azzurro, Fabrizio Corsi –. Silvano è stato un maestro. Ho avuto la fortuna di stargli accanto per molti anni, sperando di aver fatto miei almeno una parte dei tanti insegnamenti che mi ha trasmesso. Oggi ci ha lasciato un dirigente e una persona che tanto ha dato ai nostri colori, vivendo l'Empoli con passione e competenza”.

“Ho conosciuto Silvano quando ero piccola – aggiunge l’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi – e lo ricordo come una persona e un dirigente appassionato del calcio e dell'Empoli in particolare”.

Nato nel 1929 ad Empoli, Silvano Bini entrò nel club azzurro nel 1947, a 18 anni, e vi rimase fino al 1996, per ben quarantanove stagioni consecutive. In quegli anni ricoprì ogni incarico possibile, partendo da segretario fino a diventare presidente, ma soprattutto talent-scout. Tante le scoperte calcistiche di Silvano Bini, nomi che hanno poi scritto pagine importanti del calcio nazionale e internazionale. Per quasi mezzo secolo, Bini è stato un punto fermo del club azzurro anche nei momenti più difficili. Attenzione ai giovani, sviluppo e formazione dei talenti, unita a un equilibrio gestionale che ha permesso all’Empoli di crescere senza mai trovarsi in difficoltà: questa era la sua filosofia e il suo modo di intendere il calcio e l’Empoli, con valori che ancora oggi contraddistinguono il club. Alla moglie Maria, ai figli, ai nipoti e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra.

Visualizza il post su Twitter

"Silvano Bini è stato un empolese che ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene", così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli.

Ultimi video

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:11
Verona-Cagliaria 2-2: gli highlights

Verona-Cagliari 2-2: gli highlights

01:08
Torino-Genoa 2-1: gli highlights

Torino-Genoa 2-1: gli highlights

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

I più visti di Empoli

La Dea si rimette in carreggiata: Hateboer e Lookman stendono l'Empoli

L'Atalanta torna a vincere e si rialza: Hojlund ribalta l'Empoli

Motta, esordio sfortunato col Bologna: l'Empoli passa al Dall'Ara

Il Cagliari firma la salvezza: la lotta retrocessione a cinque all'ultima giornata

Il Genoa parte male, ma poi ribalta l'Empoli: agli ottavi di Coppa Italia sarà sfida con l'Atalanta

Fabbian e Dallinga mandano ko l'Empoli, Bologna in finale col Milan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:26
Mauro: "Var macchina infernale, una confusione terribile"
12:11
La Juve ha deciso: Tudor esonerato. Attesa l'ufficialità
11:25
Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso"
11:03
Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi: esito negativo da tutti gli accertamenti
10:00
Del Piero e crisi Juve: "Tudor? Con un altro allenatore non si vincerebbe lo scudetto"