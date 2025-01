Empoli, Sebastiano Esposito difende il fratello Pio: "Chiamateci pure scarsi ma sciacquatevi la bocca quando parlate di noi"

Sebastiano Esposito non ci sta agli attacchi riferiti al fratello Pio da parte dei tifosi della Juve Stabia. Il giocatore dell'Empoli ha spiegato la propria posizione in una storia su Instagram: ""Io e i miei fratelli saremo sempre stabiesi. Ma per rispetto del nostro lavoro, della nostra passione, dei nostri sogni e delle nostre ambizioni se mai dovessimo ancora giocare con la Juve Stabia daremo il 110% per la maglia per cui giochiamo! Questo lo faremo sempre con rispetto della nostra città e della nostra squadra del cuore! Sciacquatevi la bocca quando parlate dei valori della nostra famiglia ! Potremo essere scarsi ma mai senza rispetto"