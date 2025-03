Empoli, Kouame: "Non possiamo prendere gol subito"

Nel recupero di Empoli-Roma Christian Kouame è andato vicinissimo al pareggio con un colpo di testa e alla fine della gara ha analizzato la prestazione del Castellani. "Tre punte insieme? Il mister non ci ha messo ancora tutti insieme, chi gioca deve fare il massimo anche nella fase difensiva - ha spiegato l'attaccante dei toscani -. Dobbiamo stare come siamo, il nostro è un buon gruppo ma bisogna essere anche più sporchi in campo". "Non basta giocare bene, bisogna essere compatti per cercare di portare sempre il risultato a casa perché i punti pesano - ha aggiunto -. Poi se gli avversari sono più bravi gli facciamo i complimenti, ma non possiamo permetterci di prendere gol dopo trenta secondi".