EMPOLI, D'AVERSA: "TANTE ASSENZE, ABBIAMO RISCHIATO DI PERDERE"

Dopo il pari col Lecce, Roberto D'Aversa mastica amaro per l'ultima mezz'ora del suo Empoli, ma sottolinea la buona prova di squadra nonostante le tante assenze. "Bisogna considerare che non avevo centrocampisti in panchina e che alcuni giocatori hanno stretto i denti per scendere in campo, ma i ragazzi si sono comportati bene per 70' - ha spiegato il tecnico dell'Empoli -. Certe partite vanno chiuse e stasera abbiamo rischiato anche di perderla. Bisogna essere onesti". "Avevamo tante assenze, è vero, ma dovevamo essere più precisi in certe situazioni anche nel finale - ha aggiunto -. Il palo di Cacace poteva cambiare la gara e stiamo parlando di una situazione di centimetri". "Anche i ragazzi non erano soddisfatti del risultato a fine partita e questo mi fa ben sperare - ha concluso -. Abbiamo 15 punti, merito del club e dei giocatori. Difficilmente ho trovato un gruppo del genere. Ora dobbiamo recuperare energie e giocatori. Giocare con otto assenti non era semplice".