EMPOLI, D'AVERSA: "OGGI FACCIAMO FESTA"

Roberto D'Aversa si gode il ritorno alla vittoria del suo Empoli: "Come ho detto ieri sarebbe stata una partita importante contro una diretta concorrente. Ci tenevamo per i nostri tifosi, ora è giusto festeggiare. La prestazione, soprattutto nel secondo tempo ci deve insegnare che dobbiamo migliorare e concretizzare di più". Empoli che trova la rete di Pellegri, un'arma in più: "Lui è un calciatore completo - dice D'Aversa - dobbiamo essere bravi e fortunati, senza che vengano fuori quelle problematiche fisiche che ha passato. Ha fatto una grande prestazione, è importante contare su più giocatori con partite così ravvicinate". Un Empoli completamente diverso nella ripresa: "Questa squadra ha sempre dimostrato di concedere poco, nell'intervallo gli ho chiesto solo coraggio. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche scelta, nel secondo tempo sono entrati più convinti".