EMPOLI, D'AVERSA: "CON IL LECCE CI ASPETTA UN AMBIENTE CALDO"

Roberto D'Aversa non vuol perdere il punto della situazione e, dopo la vittoria sul Como, tiene d'occhio il Lecce. L'allenatore dell'Empoli ha lanciato la sfida ai salentini in uno scontro importante per la salvezza: "Il Lecce in casa ha vinto tanti scontri diretti, è un ambiente che spinge molto. Questa partita è importante, dobbiamo essere bravi a scemare la spinta dell'entusiasmo e lo dobbiamo fare facendo la nostra partita al meglio fisicamente e mentalmente - ha sottolineato il mister dei toscani -. Dopo quello che è successo sono rimasto a vivere a Lecce, vuoi perché i bambini andavano a scuola vuoi perché avevamo tanti amici. Mi farà piacere rivedere tante persone, anche all'interno del club. Non posso dimenticare le emozioni che ho vissuto in quello stadio, come quando ribaltammo contro la Lazio e il Milan. Detto questo, è chiaro che sono l'allenatore dell'Empoli ed è giusto che andiamo giù ragionando sul fatto che si tratta di una sfida importante".