Empoli, D'Aversa: "Col Bologna gara complicata"

L'Empoli non sta attraversando un periodo positivo, anzi: una vittoria nelle ultime 10 gare di campionato, con solo 3 pareggi e 6 sconfitte, 19 reti subite. Ecco perché la gara contro il Bologna di domani sera, in cui Roberto D'Aversa festeggia le 300 panchine da allenatore professionista, è ancora più delicata. "Sicuramente affrontiamo una squadra forte - dice l'allenatore dell'Empoli alla vigilia -, con l'entusiasmo di una vittoria storica in Champions. C'è bisogno di un Empoli intenso che vada in campo concedendo il meno possibile. Il Bologna sta facendo ancora meglio rispetto all'anno scorso. Quando si affrontano le grandi squadre il margine di errore deve essere sempre minimo". D'Aversa dimostra grande stima di Italiano e della sua squadra: "Domani giocheremo contro una grande squadra che ha un allenatore molto bravo e capace, uno dei migliori allenatori italiani. C'è la voglia di misurarci contro questo Bologna. Cosa servirà? Si lavora per curare ogni dettaglio. Servirà una partita aggressiva e compatta. Il Bologna è una squadra che ti fa giocare male, sarà una partita complicata". Sul fronte formazione da sottolineare che Anjorin si è allenato negli ultimi due giorni con la squadra, è da valutare così come le condizioni di Cacace e Viti. In avanti dovrebbe tornare titolare Esposito con Fazzini e Colombo. Per quanto riguarda il mercato D'Aversa ha detto: "Io posso pensare solo ai ragazzi che ho con me, che mi stanno dando tanto fin dai primi giorni di ritiro. Penso esclusivamente al campo, alla partita di domani e a raggiungere il nostro obiettivo. Al resto ci pensa la società che sa cosa fare".