Ekitike: "La concorrenza non mi fa paura, voglio prendermi il Liverpool e la Francia"

Il nuovo attaccante del Liverpool ha parlato del suo arrivo in Inghilterra e degli obiettivi per il futuro: "Sono partito con il piede giusto, segnando tre gol, ma per me non deve essere vista come una cosa sorprendente. L'arrivo di Isak? Non temo la concorrenza, lui è un bravo attaccante e sappiamo tutti quanto possa aiutare la squadra, se siamo entrambi in forma possiamo anche essere schierati insieme". Sul suo percorso con la nazionale francese: "Voglio continuare la mia crescita, replicare ciò che ho fatto in Germania e nella mia prima partita con la Nazionale, e lavorare per essere pronto al prossimo Mondiale".