Marco Rossi: "Dopo l'ultimo Europeo ho ricevuto minacce di morte"

Nonostante le ultime due edizioni degli Europei disputate, Marco Rossi non ha avuto vita facile in Ungheria. Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico dei magiari ha parlato della situazione vissuta al termine della competizione continentale: "Dopo l'ultimo Europeo ho ricevuto insulti sui social. Hanno minacciato me e la mia famiglia con critiche di ogni tipo. Ma a me non importa. Io sono grato all'Ungheria perché mi ha salvato la vita. E a Budapest vivo bene: abito in centro, c'è sicurezza. In altre città come Londra, Parigi o Milano quando cala la notte c'è da scappare - ha raccontato Rossi -. Portare l'Ungheria al Mondiale dopo 40 anni. Se dovessi riuscirci potrei lasciare. Sarei ricordato per sempre. E mio nonno ne sarebbe fiero".