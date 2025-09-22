Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Pallone d'Oro: solo una calciatrice del Real Madrid presente alla cerimonia

22 Set 2025 - 16:45

Il Real Madrid continua il suo boicottaggio contro la cerimonia del Pallone d'Oro dopo che lo scorso anno, quando ormai tutti si aspettavano la vittoria di Vinicius Junior, il premio finì invece a Rodri del Manchester City. Nessun rappresentante dei Blancos lo scorso anno, e quasi stesso copione quest'anno: nessun calciatore della prima squadra maschile e nessun dirigente, alla cerimonia dovrebbe presenziare solo Caroline Weir, candidata per il Pallone d'Oro femminile. Non ci saranno, perciò, Mbappé, Vincius e Bellingham, oltre che Courtois (candidato per il trofeo Yashin) e Huijsen e Linda Caicedo (candidati entrambi per il trofeo Kopa).

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:16
Juve, calma e lavoro

Juve, calma e lavoro

01:26
Napoli-Pisa 35 anni dopo

Napoli-Pisa 35 anni dopo

01:31
Marotta lancia l'allarme

Marotta lancia l'allarme

01:14
Pulisic uomo in più

Pulisic uomo in più

01:11
Juve, rabbia arbitri

Juve, rabbia arbitri

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

18:00
Como, Fabregas alla squadra: "Dovete essere coraggiosi, vedo cose buone"
17:55
"LegaZy": Ibrahimovic mostra la sua ricca sala trofei sui social
17:40
Pallone d'Oro, Rodri: "Il mio successore? Mi piacerebbe un altro spagnolo"
17:22
Questore Massucci: "Derby di Roma in notturna? Sicurezza prima di tutto"
17:21
San Siro, Sala: "Non dico più niente, sono sfinito. Euro 2032? Possibile che Milano non ci sarà"