Pallone d'Oro: solo una calciatrice del Real Madrid presente alla cerimonia

Il Real Madrid continua il suo boicottaggio contro la cerimonia del Pallone d'Oro dopo che lo scorso anno, quando ormai tutti si aspettavano la vittoria di Vinicius Junior, il premio finì invece a Rodri del Manchester City. Nessun rappresentante dei Blancos lo scorso anno, e quasi stesso copione quest'anno: nessun calciatore della prima squadra maschile e nessun dirigente, alla cerimonia dovrebbe presenziare solo Caroline Weir, candidata per il Pallone d'Oro femminile. Non ci saranno, perciò, Mbappé, Vincius e Bellingham, oltre che Courtois (candidato per il trofeo Yashin) e Huijsen e Linda Caicedo (candidati entrambi per il trofeo Kopa).