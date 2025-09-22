Questore Massucci: "Derby di Roma in notturna? Sicurezza prima di tutto"

Il giorno dopo il derby della capitale, il questore di Roma si è espresso così sull'opera di prevenzione e sicurezza messa in campo dagli agenti schierati ieri in occasione della stracittadina tra Roma e Lazio: "Devo ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro straordinario fatto sin dalla mattina, dove sono stati trovati dei materiali che potevano essere utilizzati per atti illegali - ha esordito Massucci - l'utilizzo dei droni è segno dell'evoluzione del modello organizzativo e ci permette di prendere decisioni con consapevolezza". Sulla possibilità di tornare a giocare un derby in notturna: "Dobbiamo privilegiare sempre spazio di agibilità per il regolare svolgimento degli eventi. Quando accade che si registrano incidenti, come nell'ultimo derby di campionato, le autorità di pubblica sicurezza prendono delle decisioni. Non ci sono precostituzioni, ma cerchiamo la massima sicurezza per un incontro di calcio