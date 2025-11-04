Eintracht, Toppmoeller: "Bene in difesa, buon pari col Napoli"

"Siamo stati molto forti sui duelli, abbiamo giocato bene bassi, siamo molto fieri di aver pareggiato contro campioni d'Italia che sono di nuovo in testa al campionato. È stato molto importante giocare senza subire gol". Lo ha detto il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Dino Toppmoeller, dopo lo 0-0 di Champions League contro il Napoli. Il tecnico ha sottolineato che "in fase difensiva non c'è una nazione migliore dell'Italia, a livello di tattica difensiva sono molto bravi, ma i miei ragazzi hanno dimostrato una grande fase difensiva. Sapevamo che sarebbe stata importante, perchè il Napoli sviluppa bene il gioco sulle fasce". "Potevamo fare di più davanti dove abbiamo creato poco ma giocavamo contro i campioni d'Italia, avremmo voluto vincere fare ma abbiamo ottenuto un buon pareggio - ha aggiunto Toppmoeller -. Nello spogliatoio l'umore era positivo, su questo pareggio possiamo costruire qualcosa di buono. Nonostante le partite difficili che ci attendono, abbiamo la possibilità di qualificarci".