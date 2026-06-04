eFootball Kick-Off! arriva su Nintendo Switch 2

04 Giu 2026 - 11:30
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© Ufficio Stampa

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Konami ha annunciato l’uscita di eFootball Kick-Off!. L'ultimo capitolo della serie “eFootball”, precedentemente nota come Pro Evolution Soccer (PES), è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2. Grazie alla presenza di numerosi club e team nazionali, gli appassionati potranno scendere in campo al fianco di un’ampia rosa di calciatori, dalle stelle del momento alle più iconiche leggende. Un'esperienza di gioco realistica che permetterà agli utenti di vivere l'emozione del calcio in qualsiasi momento e ovunque, da soli o in compagnia.

eFootball Kick-Off! Include modalità esclusive:

•    Coppa Internazionale: Il torneo internazionale più prestigioso al mondo torna ogni quattro anni. Scendete in campo con la vostra nazionale e brillate sul palcoscenico più importante del calcio internazionale, dove si scrive la storia e si decide chi dominerà il mondo.

•    Tour Mondiale: Create la vostra squadra e partecipate a tornei in tutto il mondo. Vincete partite per acquisire calciatori avversari oppure usate le monete guadagnate per ingaggiare calciatori leggendari. Costruite il team perfetto e puntate a conquistare il mondo.

•    Wall Ball: Mini-game 3 contro 3 che si gioca su un campo circondato da muri: vince la prima squadra che segna 5 gol. Usate le vostre abilità offensive per superare la difesa avversaria e approfittate dei rimbalzi per andare a rete!

•    Obstacle Race: Mini-game che metterà alla prova le vostre abilità: dribblate, schivate ostacoli, affinate l’arte del passaggio, ottenendo sempre più punti mentre vi avvicinate alla porta avversaria. Puntate a realizzare punteggi sempre più alti per diventare una leggenda del calcio.

Come bonus per l'acquisto di eFootball Kick-Off!, gli utenti riceveranno il leggendario calciatore brasiliano Roberto Carlos, da utilizzare in eFootball Mobile (iOS/Android).

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