eFootball Kick-Off! arriva su Nintendo Switch 2

Konami ha annunciato l’uscita di eFootball Kick-Off!. L'ultimo capitolo della serie “eFootball”, precedentemente nota come Pro Evolution Soccer (PES), è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2. Grazie alla presenza di numerosi club e team nazionali, gli appassionati potranno scendere in campo al fianco di un’ampia rosa di calciatori, dalle stelle del momento alle più iconiche leggende. Un'esperienza di gioco realistica che permetterà agli utenti di vivere l'emozione del calcio in qualsiasi momento e ovunque, da soli o in compagnia.