Edoardo Bove: "Futuro da allenatore? Ora spero da calciatore"

Poi, parlando della qualificazione della sua Fiorentina alla Conference League ammette come "il risultato della Lazio era inaspettato e abbiamo festeggiato davvero tanto. È stato un anno particolare per tutti e credo che la qualificazione in Conference sia meritata per come abbiamo vissuto la stagione. Ora ci godiamo questa qualificazione". Infine un pensiero sulla Roma, squadra nella quale è cresciuto: "La qualificazione all'Europa League è meritata per la seconda parte di stagione che hanno fatto. Sento ancora alcuni compagni, il legame è rimasto. Non so se ci sarà la possibilità di tornare ma l'omaggio che ho ricevuto è stata una grandissima emozione. Allenatore? I giocatori sono gli ultimi a saperlo, non mi hanno detto nulla", conclude.