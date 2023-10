Eden Hazard dice addio al calcio: "Bisogna fermarsi al momento giusto"

IL RITIRO

L'ex calciatore del Chelsea e del Real Madrid ha annunciato il proprio addio all'attività agonistica dopo esser rimasto senza squadra in estate.

Eden Hazard: da meteora a stella cadente

















1 di 10 © sportmediaset SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Devi saper ascoltare e fermarti al momento giusto". Inizia così il lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Eden Hazard che, all'età di trentadue anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Rimasto senza squadra in estate dopo aver terminato il proprio contratto con il Real Madrid, il giocatore belga ha annunciato il proprio ritiro sui social chiudendo così a tutti gli effetti l'epoca della "Golden Generation".

Pilastro della nazionale belga per oltre un decennio, Hazard ha conquistato il pubblico con le proprie giocate conducendo i "Diavoli Rossi" a una semifinale mondiale persa a favore della Francia nel 2018 e seguita dalla vittoria con l'Inghilterra nella finalina per il 3° posto. Il calciatore nativo di La Louvière ha probabilmente dato il meglio di sè con i club vestendo le maglie di Lille, Chelsea e Real Madrid con le quali ha conquistato una Champions League, due Europa League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club a cui vanno aggiunti due edizioni della Premier League, due della Liga e una della Ligue 1.

Una decisione sofferta, ma che al tempo stesso da valore al calciatore che ha saputo colpire i propri tifosi per la propria rapidità e per la tecnica sopraffina messa in mostra sui campi da gioco: "Dopo 16 anni e più di 700 partite giocate, ho deciso di chiudere la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su tanti campi in giro per il mondo. Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare grandi manager, allenatori e compagni di squadra: grazie a tutti per questi bellissimi momenti, mi mancherete tutti - ha sottolineato Hazard sui social -. Voglio anche ringraziare i club per cui ho giocato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ringrazio la RBFA per la mia selezione belga. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nella buona e nella cattiva sorte. Infine, un enorme grazie a voi, miei fan, che mi avete seguito per tutti questi anni e per il vostro incoraggiamento ovunque ho segnato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze.Ci vediamo presto fuori dal campo amici miei".