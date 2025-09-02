Logo SportMediaset
Ecco la "Lega Calcio Serie A": Simonelli annuncia un importante cambiamento

Al termine dell'assemblea odierna di Lega, il presidente ne rivela il nome nuovo

02 Set 2025 - 15:14
© IPA

© IPA

"Assemblea positiva, quasi tutte le delibere sono state approvate all'unanimità. Tra le modifiche statutarie che abbiamo approvato c'è quella che abbiamo cambiato nome: non più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma Lega Calcio Serie A. Rimettiamo Calcio al centro". Lo ha detto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, al termine dell'assemblea con i presidenti dei club.

"Abbiamo approvato delibere tecniche tra cui pacchetti highlights con modulazione diverse, per aumentare visibilità del prodotto, e parlato dei diritti internazionali in alcuni paesi che dobbiamo cercare di coprire meglio - ha aggiunto -. Analisi del budget preventivo con investimenti in pipeline tra la Tv che abbiamo lanciato, con l'idea di essere sempre a contatto con i nostri tifosi e fornire prodotti sempre più di qualità".

