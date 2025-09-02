Ecco la "Lega Calcio Serie A": Simonelli annuncia un importante cambiamento

Al termine dell'assemblea odierna di Lega, il presidente ne rivela il nome nuovo
"Assemblea positiva, quasi tutte le delibere sono state approvate all'unanimità. Tra le modifiche statutarie che abbiamo approvato c'è quella che abbiamo cambiato nome: non più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma Lega Calcio Serie A. Rimettiamo Calcio al centro". Lo ha detto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, al termine dell'assemblea con i presidenti dei club.
"Abbiamo approvato delibere tecniche tra cui pacchetti highlights con modulazione diverse, per aumentare visibilità del prodotto, e parlato dei diritti internazionali in alcuni paesi che dobbiamo cercare di coprire meglio - ha aggiunto -. Analisi del budget preventivo con investimenti in pipeline tra la Tv che abbiamo lanciato, con l'idea di essere sempre a contatto con i nostri tifosi e fornire prodotti sempre più di qualità".
