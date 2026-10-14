Ecco chi è Forbs, incubo dell'Inter: da ragazzino dicevano che avesse una batteria incorporata nella schiena

In Olanda non gli è andata benissimo, dopo un anno l'Ajax ha deciso di darlo in prestito al Wolverhampton, sperando che la folta colonia portoghese lo aiutasse a rovare la strada giusta. Niente da fare, non era la scelta migliore. Il Wolverhampton non lo ha riscattato e lo ha rimandato indietro, così nell'estate del 2025 l'Ajax ha deciso di "svenderlo" al Bruges per 6 milioni. Nel campionato belga, Forbs ha trovato l'ispirazione giusta e ha appunto messo in mostra tutte le sue qualità nella partita con il Barcellona. Non sempre è andata così, ma i picchi di rendimento come quello di San Siro danno l'idea di dove possa arrivare questo ragazzo. Con il Bruges ha vinto il campionato belga. E sempre giocando con i belgi ha avuto anche la possibilità di esordire con la Nazionale portoghese il 16 novembre del 2025, poco dopo quella super partita con il Barça, nella vittoria per 9-1 contro l'Armenia.