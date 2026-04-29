EA Sports FC: la squadra di Tearless Raptor ha la sua prima maglia ufficiale firmata Erreà

Erreà entra ufficialmente nel settore esports e porta nel mondo digitale i pilastri della propria filosofia sportiva: identità, appartenenza e spirito di squadra. La collaborazione con il Pepegheim - celebre club di calcio virtuale nato all’interno di EA Sports FC dalla visione del content creator Tearless Raptor - non è una semplice operazione di merchandising, ma segna la nascita della prima maglia fisica di una squadra che finora era esistita solo online. Tutto è iniziato cinque anni fa in un angolo del calcio virtuale, quando il content creator Tearless Raptor ha dato vita a un progetto allora senza stadio e senza tifosi reali. La scelta di "adottare" una città come Bonn ha cambiato il destino del club. L’ex capitale tedesca è oggi la città più grande del Paese senza una squadra nei campionati professionistici: un vuoto che il Pepegheim ha colmato attraverso il racconto digitale, costruendo un’identità talmente forte da spingere Erreà a celebrarla con una divisa ufficiale.