EA Sports FC: la squadra di Tearless Raptor ha la sua prima maglia ufficiale firmata Erreà

29 Apr 2026 - 16:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Erreà entra ufficialmente nel settore esports e porta nel mondo digitale i pilastri della propria filosofia sportiva: identità, appartenenza e spirito di squadra. La collaborazione con il Pepegheim - celebre club di calcio virtuale nato all’interno di EA Sports FC dalla visione del content creator Tearless Raptor - non è una semplice operazione di merchandising, ma segna la nascita della prima maglia fisica di una squadra che finora era esistita solo online. Tutto è iniziato cinque anni fa in un angolo del calcio virtuale, quando il content creator Tearless Raptor ha dato vita a un progetto allora senza stadio e senza tifosi reali. La scelta di "adottare" una città come Bonn ha cambiato il destino del club. L’ex capitale tedesca è oggi la città più grande del Paese senza una squadra nei campionati professionistici: un vuoto che il Pepegheim ha colmato attraverso il racconto digitale, costruendo un’identità talmente forte da spingere Erreà a celebrarla con una divisa ufficiale.

Il design del kit gioca sul contrasto tra rosa e nero. La parte inferiore della maglia ospita un pattern geometrico ispirato alle linee del Castello di Poppelsdorf, mentre le texture floreali tono su tono richiamano i celebri giardini botanici di Bonn. Anche lo stemma cittadino è presente all'interno del logo della squadra per rafforzare il legame con il territorio. Per la produzione Erreà ha scelto il Tessuto Future, un filato tecnico che assicura traspirabilità e comfort sia durante le sessioni di gioco che nel tempo libero. Mentre la scalata verso i trofei europei continua su EA Sports FC, i fan hanno finalmente la possibilità di vestire i colori del Pepegheim. La maglia è disponibile in edizione limitata esclusivamente in preorder sul sito ufficiale errea.com fino al 10 maggio 2026.

Ultimi video

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

01:53
Marcatori "poco" italiani

Marcatori "poco" italiani

02:53
"Chivu è intelligente"

Mou: "Chivu è intelligente"

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

03:29
"Voto Malagò e Allegri"

Mou "Voto Malagò e Allegri"

05:33
MOURINHO SU MONDIALE SRV

Mourinho e il Mondiale: "Con Ancelotti è un altro Brasile"

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

I più visti di Calcio

SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

DICH D'AVIRRO (AVVOCATO ROCCHI) PER SITO 26/4 DICH

Esclusiva avvocato Rocchi: "Non so se tornerà. Deluso e vittima di un'ingiustizia, ma lo dimostreremo"

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Bastoni e Duda in Inter-Verona

Gli indagati salgono a cinque: c'è anche il Var di Inter-Verona | "Ma non è finita qui"

SRV RULLO ARBITRI: IL NUOVO DESIGNATORE 27/04 SRV

Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:29
Cagliari, Pavoletti operato al ginocchio: stagione finita
6) MYKHAILO MUDRYK - dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea per 70 milioni nel 2023
18:13
Chelsea, batosta per Mudryk: squalificato per quattro anni dalla Federcalcio inglese
17:38
Serie D, esposto Reggina contro il Messina: "Campionato falsato"
17:32
Rivoluzione Fifa: ci sarà una nazionale afgana femminile
17:29
Comolli e Spalletti a Milano per la finale della Juventus Under 20