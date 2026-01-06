E' morto Gianpaolo Tosel, giudice sportivo della Serie A per circa 10 anni

E' morto all’età di 85 anni, in ospedale a Udine, Gianpaolo Tosel, figura di primo piano della magistratura friulana e, per quasi un decennio, giudice sportivo della Serie A. La sua grande passione per il calcio lo ha portato a ricoprire diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva: prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e, infine, nel 2007, fu nominato, dalla Lega di Serie A, giudice sportivo, incarico che ha svolto fino alla fine del 2016.