Calcio
IL LUTTO

E' morto Gianpaolo Tosel, giudice sportivo della Serie A per circa 10 anni

Il magistrato si è spento all’età di 85 anni in ospedale a Udine

06 Gen 2026 - 14:31
© Foto da web

© Foto da web

E' morto all’età di 85 anni, in ospedale a Udine, Gianpaolo Tosel, figura di primo piano della magistratura friulana e, per quasi un decennio, giudice sportivo della Serie A. La sua grande passione per il calcio lo ha portato a ricoprire diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva: prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e, infine, nel 2007, fu nominato, dalla Lega di Serie A, giudice sportivo, incarico che ha svolto fino alla fine del 2016

Nato a Udine il 26 ottobre 1940, Tosel si era laureato in giurisprudenza all’Università di Ferrara ed era entrato giovanissimo in magistratura, nel 1965. Per vent’anni ha svolto il ruolo di sostituto procuratore a Udine, fino al 1985, per poi ricoprire per un breve periodo l’incarico di sostituto procuratore generale a Venezia. Nel 1989 il ritorno a Udine, questa volta come procuratore capo, ruolo nel quale ha seguito procedimenti di grande rilievo giudiziario e sociale.

Il magistrato friulano è stato protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, ai sequestri di persona come quello, fallito, dell'industriale Roberto Snaidero, fino al processo per l’uccisione del dirigente Montedison Giuseppe Taliercio. Il mondo della magistratura e quello del calcio piangono un grande professionista. 

