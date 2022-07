Dybala, suggestione 10: la Joya raccoglie l'eredità di Totti

L'argentino potrebbe prendere il numero che per vent'anni è stato sulle spalle dell'ex capitano giallorosso. E lui qualche mese fa disse: "Gli lascerò la mia maglia"

© twitter L'Olimpico in lacrime per l'addio del capitano. "Speravo de morì prima", come frase della giornata. Totti toglie la fascia e la mette al braccio di Mattia Almaviva, 11 anni. Sarà l'ultimo pomeriggio del capitano con la numero 10. Con la voce rotta dirà: "Qualsiasi giovane deve sognare di vestire un giorno la mia maglia".

Da quel 28 maggio 2017 sono passati più di cinque anni. A raccogliere l'eredità potrebbe non essere un ragazzino. Ma un argentino mancino e talentuoso. Amico dell'ex capitano giallorosso e da una vita con il 10 sulle spalle, proprio come lui. Dybala è pronto a diventare il nuovo attaccante della Roma. Il club ha raggiunto l'accordo con i suoi agenti: contratto triennale a 6 milioni l'anno, bonus compresi. Decisiva la chiamata di Dan e Ryan Friedkin che ha convinto l'ex Juve.

"È un piccolo Messi, mi piace molto dai tempi del Palermo". Tiago Pinto non si era nascosto nell'estate del 2020, Dybala era da tempo un pallino del direttore sportivo portoghese. Ha lavorato per portarlo alla Roma e ci è riuscito. Un lungo corteggiamento continuato con le telefonate di Mourinho e le parole di Totti: "Spero che il club lo prenda, vediamo se riuscirò a convincerlo. Ci parlerò sicuramente". Missione compiuta.



Un nuovo 10 all'Olimpico, Dybala ci sta già pensando. Il 21 che ha indossato nei primi anni alla Juve è già di Matic. Raccoglierà l'eredità di Totti, una responsabilità importante per l'argentino: il 38esimo a Roma. Di certo, uno dei più attesi. Con il benestare dell'ex capitano giallorosso: "Gli lascerò la mia maglia".

Una dinastia che prosegue. Di Bartolomei, Pruzzo, Ancelotti sono solo alcuni dei grandi campioni ad averla indossata. Per vent'anni sulle spalle di Totti facendo innamorare generazione di tifosi. Gioie e magie dall'Olimpico all'Europa. È diventato un'icona, ora avrà un successore. Che dovrà tenere alta l'asticella: gol, assist, giocate di qualità. Anche carisma e leadership. Disegnando magie col sinistro. A Roma non vedono l'ora.