Drogba difende Mourinho: "Non è razzista, la sua storia lo dimostra"

L'ex attaccante del Chelsea Didier Drogba ha preso le difese di José Mourinho, finito al centro della bufera in Turchia per la frase ("saltavano come scimmie") pronunciata durante il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce all'indirizzo della panchina dei giallorossi, che hanno accusato di razzismo lo Special One. "Credetemi quando vi dico che conosco José da 25 anni e non è razzista, la storia - passata e recente - sta lì a dimostrarlo - ha scritto l'ex attaccante ivoriano in un post su X - Concentriamoci sulle nostre partite, sosteniamo i nostri brillanti leoni e vinciamo il campionato. Come può il mio 'papà' essere razzista? Andiamo ragazzi". Drogba ha indossato la maglia del Galatasaray nella stagione 2013/14.