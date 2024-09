Douglas Costa sbarca su OnlyFans: "Voglio rendere felice chi mi segue"

L'EX JUVE

Il brasiliano, che in Italia ha indossato la maglia della Vecchia Signora, ha già postato diversi contenuti esclusivi

© Getty Images Fresco d'approdo al Sidney FC, club militante nel massimo campionato australiano, Douglas Costa non si ferma. L'ex Juventus e Bayern Monaco infatti, ha annunciato di essersi iscritto a OnlyFans, piattaforma a pagamento nota ai più per la presenza di materiale per adulti. "Spero che questa collaborazione duri nel tempo e che potrò rendere felici i miei fan con i miei contenuti" le prime parole del 33enne che al momento ha postato cinque foto e due filmati.

Douglas Costa ha annunciato che pubblicherà momenti della sua vita quotidiana e non solo: attualmente si possono scatti del brasiliano con le sue ex squadre e pure video di lui che si allena a boxe. L'idea che c'è alla base è quella di produrre contenuti esclusivi per i fan, con il classe 1990 che punta a essere ambasciatore dell'azienda nel mondo.