Calcio
IL CASO

Guai in vista per Douglas Costa: mandato d'arresto in Brasile per l'ex giocatore della Juventus

Il calciatore carioca non avrebbe pagato gli alimenti all'ex moglie per il mantenimento dei figli

18 Set 2025 - 09:45
© Getty Images

© Getty Images

Dietro la rescissione del contratto fra il Sydney FC e Douglas Costa non ci sono semplici questioni sportive, ma molto di più. L'ex giocatore della Juventus è stato accusato in Brasile di non aver pagato gli alimenti all'ex moglie per il mantenimento dei figli, motivo per cui il tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato dal sito globoesporte.com, Douglas Costa avrebbe un debito di 492.965,29 reais, più di 78 mila euro, spingendo così i giudici a intervenire. Non sarebbe nemmeno la prima volta considerato che due anni fa venne già condannato a trenta giorni di carcere per un analogo caso giudiziario, tuttavia ora l'attaccante brasiliano rischia molto di più con il mandato che ha validità per due anni e consente a qualsiasi ufficiale giudiziario o autorità di polizia di fermarlo in qualsiasi momento.

A fronte di questa situazione, il Sidney FC ha deciso di intervenire rescindendo il contratto come spiegato in una nota diffusa alla stampa: "Il Sydney FC ha rescisso il contratto di Douglas Costa per mutuo consenso, con l'impossibilità del giocatore di recarsi in Australia. Problemi legali e personali in corso nel suo Paese d'origine hanno impedito al brasiliano di partire". 

L'attaccante ha risposto con parole dolci nei confronti del club, senza però fare cenno alle vicende giudiziarie che lo stanno interessando nelle ultime settimane: "Voglio ringraziare il Sydney FC per avermi dato l'opportunità di giocare in Australia: è stato un anno incredibile con la maglia celeste. Mi dispiace non poter tornare in questo momento a causa di problemi che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney. Ai soci e ai tifosi, grazie di cuore per il sostegno che avete dato a me e alla squadra. Giocare davanti a voi è stato molto speciale e non lo dimenticherò mai",

