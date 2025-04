Dortmund, Guirassy: "Peccato aver perso 4-0 all'andata..."

La tripletta di Serhou Guirassy non è bastata al Borussia Dortmund per passare il turno contro il Barcellona in Champions League. "E' stata una gran bella notte per i tifosi del Dortmund, per me e per la squadra perché abbiamo battuto il Barcellona - ha spiegato l'attaccante capocannoniere del torneo con 13 gol -. E' un peccato però aver perso 4-0 all'andata, era un po' troppo. Speriamo ci serva da lezione per i prossimi anni". "Giocatore africano con più gol nella storia della Champins? E' un grande traguardo, sono contento, ma devo continuare a migliorare", ha aggiunto.