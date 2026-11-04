Dopo gli schiaffoni, la reazione: l'Inter di Chivu ha imparato finalmente l'approccio alle partite

Una sberla passa quasi inosservata, due possono procurare un certo dolorino alla guancia, ma quando poi arriva anche uno schiaffone, allora sì che si testano le capacità di reazione. Quello preso nel derby ha fatto rumore e lasciato il segno delle dita. Non poteva finire in archivio così, senza un “dopo” che ne certificasse l’efficacia. Alla vigilia della partita contro il Feyenoord, Chivu e Thuram erano stati chiari: “Non ripeteremo gli errori che abbiamo fatto”. Frase sentita mille volte in questo inizio di stagione, praticamente dopo ogni partita giocata. Frase puntualmente disattesa con una successiva mezz’ora regalata agli avversari. Stavolta però c’è stato qualcosa di più e Thuram lo ha fatto capire. Non ci sono state carezze e pasticcini nello spogliatoio di Appiano Gentile dopo il disastro del derby. Si sono alzati i toni.