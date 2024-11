DONNE: PORTIERE GROHS MALATA DI TUMORE, BAYERN LE RINNOVA CONTRATTO

Il portiere del Bayern Monaco femminile Mala Grohs ha rivelato di essere malata di un tumore maligno e, in segno di supporto, il club ha esteso il suo contratto. La 23enne Grohs ha giocato in tutte le partite del Bayern questa stagione nella Women's Champions League. Il Bayern afferma che Grohs sarà fuori a tempo indeterminato in modo che possa "concentrarsi completamente sulla sua guarigione". Il club ha esteso il suo contratto di un anno fino alla fine della prossima stagione. Grohs afferma in un messaggio video di essere "molto ottimista" in vista del trattamento.