Donnarumma: "Voglio diventare il numero uno e vincere con la Nazionale"

INTERVISTA DONNARUMMA

Il portiere della Nazionale si racconta in un'intervista a redbull.com

Diventare il numero uno più forte tra i numeri uno, con un occhio al Pallone d'Oro. È questo l'obiettivo di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, e fresco acquisto del Paris Saint-Germain, ha le idee chiare su i traguardi che vuole raggiungere nella sua carriera. Su redbull.com, l'ex milanista si è raccontato in una lunga intervista in cui ha parlato dei suoi esordi, dei suoi sogni e delle sue ambizioni. Getty Images

"Vincere Mondiale ed Europeo con la maglia dell'Italia". Aveva questo in mente Gigio, fin da quando a 5 anni usciva dalla sua cameretta, decorata con i poster di Buffon e Dida, e andava con lo zio ad allenarsi sui campi di terra battuta. "Il calcio è sempre stato tutto per me, quando venivano annullati gli allenamenti piangevo sempre".

Convinto che prima o poi sarebbe riuscito ad arrivare in Serie A, a 13 anni ha lasciato la sua casa di Pompei per raggiungere il ritiro del Milan. "I primi giorni svegliarsi e non trovarsi a casa è stata veramente dura. Mi mancava tantissimo casa a la mattina piangevo". Ma, nonostante la distanza, Donnarumma ha sempre sentito il sostegno della sua famiglia. E quando gli affetti erano troppo lontani, c'era la famiglia rossonera pronta ad aiutarlo nelle difficoltà: "Al Milan ho trovato un ambiente incredibile, il settore giovanile è fantastico".

Dopo i primi tre anni di settore giovanile, Donnarumma è stato convocato per il ritiro pre-stagione in prima squadra. L'esordio in Serie A è arrivato nell'ottobre 2015, a 16 anni e 8 mesi. "È stata una settimana che non dimenticherò mai, sentivo che c'era qualcosa di strano, poi il sabato sono arrivato al campo per la rifinitura e mi hanno detto che Mihajlovic voleva parlarmi". Prima la chiamata a casa per avvisare i genitori ed esorcizzare il nervosismo, poi la concentrazione del pre-partita. Donnarumma ha conquistato la porta del Milan e non l'ha più lasciata.

"Ho sempre pensato che il lavoro ripaga sempre, lavorando con umiltà, sacrificio e passione è tutto più facile". Ora, dopo sei anni di Serie A, Donnarumma è la voce che coordina i movimenti della difesa della Nazionale italiana, che venerdì 2 luglio a Monaco affronterà il Belgio negli ottavi di finale di Euro 2020. "Spero di giocare il più a lungo possibile, fino a 40 anni, è la mia passione. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, soprattutto con la Nazionale italiana." E se l'ambizione del numero 21 degli azzurri è di vincere tanto con la maglia dell'Italia, perché non iniziare da questo europeo.

