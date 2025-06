"Gattuso? Sono contentissimo, l'ho sentito un paio di volte. E' molto motivato, come lo siamo noi, speriamo di fare grandi cose insieme. Sono contento di averlo come nuovo allenatore". Così il portiere del Psg e della Nazionale Gigio Donnarumma commenta l'arrivo di Rino Gattuso come ct azzurro, dopo la vittoria nel Mondiale per Club contro i Seattle Saunders.