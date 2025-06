Ascoli calcio, Passeri nuovo amministratore unico

Ufficiale il passaggio delle cariche in seno all'Ascoli Calcio: la società bianconera ha comunicato che Bernardino Passeri è il nuovo amministratore unico, esprimendo la scelta della nuova proprietà di concentrare la gestione del Club in un'unica figura, che abbia il controllo diretto di tutti i comparti aziendali. L'Ascoli Calcio ringrazia per l'operato fin qui svolto il presidente uscente Carlo Neri e i membri del CdA che si sono succeduti. Nel nuovo corso sarà la Distretti Sport ad occuparsi della strategia sportiva del club, fornendo a titolo gratuito i propri servizi e mettendo a disposizione le proprie risorse umane con l'intento di costruire basi importanti e durature.