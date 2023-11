Donnarumma e la contestazione in Milan-Psg: "Dopo la partita ne risenti di più" 

LA CONTESTAZIONE

Il portiere azzurro: "Sicuramente non è stato facile a ottobre, nel 2021, e non è stato facile ora"

Da quando nell'estate del 2021 ha lasciato il Milan a parametro zero per sposare il progetto del Psg, per Donnarumma il ritorno a San Siro con la maglia della Nazionale o del club è sempre un inferno, perché i tifosi rossoneri non gli perdonano quello che dal loro punto di vista è stato un autentico tradimento.

Sei giorni fa in Champions League, il portiere della Nazionale è stato accolto da un ambiente infernale. Banconote con il suo volto e la scritta "Dollarumma", striscioni vari (la scritta "mercenario" la più gettonata) e fischi assordanti al suo ingresso in campo per il riscaldamento. Leit-motiv, quest'ultimo, dell'intera serata.