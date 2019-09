Roberto Donadoni ha parlato di Milan a Radio Anch'io partendo dalla cessione di Cutrone: "Ha dimostrato di saper sfruttare al meglio le sue qualità, rientra in quella schiera di giocatori che lottano e combattono. Ma essere protagonisti nel Milan non è così semplice. Stanno attuando una politica diversa da quella che avrebbero voluto i tifosi ma che mi auguro porti ad ottenere risultati importanti per far riaffacciare il Milan alle grandi platee. C'è Giampaolo, mi auguro riesca a lavorare e ottenere i risultati che aspettano".