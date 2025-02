Domenica a Bologna maratona e partita di calcio Serie A

Sarà una giornata densa, dal punto di vista sportivo e della viabilità, quella di domenica per Bologna. Nel capoluogo emiliano, andranno in scena la 'Termal Bologna Marathon', lungo le via della città e, alla stadio Dall'Ara, la partita del campionato di calcio di Serie A tra il Bologna e il Cagliari, sfida per cui si ipotizzava da parte dell'Amministrazione comunale un posticipo proprio per la concomitanza con la manifestazione podistica presentata oggi a Palazzo d'Accursio. Prologo alla Maratona, sabato, la corsa ludico-motoria per i più piccoli, la 'Tigotà Kids' Marathon, mentre domenica la prima partenza, alle 9, sarà per la '21 Km Run Tune Up' seguita alle 9.20 dalla partenza per gli atleti della 'Termal Bologna Marathon' e della '30 Km dei Portici' e, successivamente, dalla 'Tecnocasa Bologna City Run 5 Km a carattere non competitivo. Sono oltre 7.200 gli atleti che si sono assicurati la propria presenza sulla linea di partenza degli eventi competitivi, 3.500, invece, il numero massimo di iscritti alle corse non competitive. "C'è un grandissimo lavoro prima e durante questo evento che è una grande eccellenza della città - ha osservato alla sua presentazione, come riporta una nota, Roberta Li Calzi, assessora comunale allo Sport -: ringrazio gli organizzatori che mettono in campo impegno, passione e competenza per la realizzazione della manifestazione. Nel ringraziare gli organi di stampa che ci seguono, sono a chiedere di dare risalto ad una comunicazione molto importante. Abbiamo concluso un tavolo tecnico a cui hanno partecipato Prefetto, Questore e Bologna Calcio perché domenica 2 marzo si svolgerà alle 15 la partita Bologna-Cagliari, un evento che non sarebbe dovuto svolgersi in quanto il Comune di Bologna già a settembre 2024 ha trasmesso a Lega Calcio e Bologna Fc il calendario degli eventi impattanti sulla città, soprattutto in zona stadio. Per questa evenienza - ha aggiunto Li Calzi - sono stati inviati diversi promemoria ma pochi giorni fa siamo stati informati che la partita non sarà posticipata. Abbiamo quindi richiesto un'azione sinergica per comunicare alla città la concomitanza che va vissuta ancora come una festa. In accordo con il Sindaco Matteo Lepore, abbiamo messo in campo la macchina organizzativa della comunicazione. Viva la maratona, avanti col sorriso!"